Лобода — внебрачная дочь Пугачевой? В сети выдали очередную "сенсацию"

Шоу-бизнес

Российские журналисты нашли причину хорошего отношения Аллы Пугачевой к Светлане Лободе. Они считают, что Пугачева назвала преемницей украинскую певицу не просто так.

Как пишет издание vladtime.ru, возможно, Пугачеву и Лободу объединяет не только дружба, а и родственные связи.

«Удивительно, но Лобода могла оказаться внебрачной дочерью Пугачевой. Дело в том, что как раз в год рождения Светланы (1982) Алла как раз была в Киеве якобы в туре по Украине (место появления на свет певицы). Примечательно также, что в этот же год был осужден Александр Авилов (руководитель ВИА „РИТМ“, с которым Примадонна гастролировала», — говорится в статье.

Издание рассказывает о том, что у Пугачевой и Авилова был роман, а сама российская примадонна «набрала в весе» в то время.

По мнению автора статьи, Пугачева не смогла оставить ребенка от Авилова, ведь они не были мужем и женой, сам мужчина был осужден, поэтому она «могла отказаться от Светланы, оставив её в роддоме. После чего девочку всё-таки взяли приёмные родители, ведь Лобода совсем на них не похожа. Вырез глаз, нос, форма лица, улыбка и даже голос — всё повторяет черты Примадонны. А вот вид губ и подбородка больше походят на Авилова».

Говорят, что Пугачева этим событиям даже посвятила песню «Боль», написанную в год рождения Лободы.

«Можно сказать, что тайна Примадонны раскрыта, если Светлана действительно является внебрачной дочкой Аллы Борисовны. Впрочем, все вышеперечисленные факты это только подтверждают», — подчеркивает издание.

Кстати, сестра Светланы Лободы очень на нее похожа. Но является ли и она дочерью Пугачевой, росСМИ пока не решили.

Напомним, ранее в России считали, что покровительством Лободе Пугачева наказывает Кристину Орбакайте.

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