Разбил голову и сломал нос: в Киеве парень напал на пожилую женщину

Происшествия

В Киеве на Теремках молодой парень сильно избил пожилую женщину, которая дежурила в доме по ул. Академика Глушкова, 37. Ранее в львовском кафе пьяная компания избила за замечание пожилого мужчину и его жену.

Как сообщает «Киев Оперативный», момент нападения на дежурную зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, что парень звонит в дверь, а потом начинает бить человека, который в это время находится за кадром. «Не будьте равнодушны, помогите идентифицировать нам этого изверга, напавшего безосновательно на женщину, которая ему в бабушки годится! Разбил ей голову, перебил нос, оставил гематомы и кровоподтеки на теле. И просто убежал!» — говорится в сообщении, где также уточняется, что нападавший живет на Теремках.

Видео нападения выложили в Telegram-канале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье двое мужчин напали на пенсионера, который шел на рыбалку, и ограбили его.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter