- 13:09 Разбил голову и сломал нос: в Киеве парень напал на пожилую женщину
- 13:02 КМИС: 56% украинцев категорически против легализации азартных игр
- 13:02 Лобода вернулась в Украину и раскручивает новый альбом
- 13:00 «Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча
- 12:50 Стройняшка Оля Полякова превратилась в ночную жрицу
- 12:46 Рада приняла закон о "Пласте" с предложениями Зеленского
- 12:37 Промышляли разбоями: под Одессой задержали опасную банду, которую организовал россиянин
- 12:36 Россия ищет выход: в Украине указали на важный результат встречи Зеленского с Путиным
- 12:32 В Черновцах учительница издевалась над первоклассниками: подробности скандала
- 12:27 На похороны знаменитого хоккеиста Цыплакова принесли шоколадку от Лукашенко
- 12:21 В ход пошли зеленка и газ: под Радой устроили потасовку
- 12:20 Каждый день, в любую погоду: сеть умилил огромный мастиф, провожающий в школу маленьких хозяек
Разбил голову и сломал нос: в Киеве парень напал на пожилую женщину
В Киеве на Теремках молодой парень сильно избил пожилую женщину, которая дежурила в доме по ул. Академика Глушкова, 37. Ранее в львовском кафе пьяная компания избила за замечание пожилого мужчину и его жену.
Как сообщает «Киев Оперативный», момент нападения на дежурную зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, что парень звонит в дверь, а потом начинает бить человека, который в это время находится за кадром. «Не будьте равнодушны, помогите идентифицировать нам этого изверга, напавшего безосновательно на женщину, которая ему в бабушки годится! Разбил ей голову, перебил нос, оставил гематомы и кровоподтеки на теле. И просто убежал!» — говорится в сообщении, где также уточняется, что нападавший живет на Теремках.
Видео нападения выложили в Telegram-канале.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье двое мужчин напали на пенсионера, который шел на рыбалку, и ограбили его.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..