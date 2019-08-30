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Происшествия

Напал на пенсионера средь бела дня: прохожие задержали наглого вора в Запорожье (фото)

21:11 30 августа 2019 83
Ограбление
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье 30 августа двое мужчин напали на пенсионера и ограбили его. Об этом сообщил в Facebook один из местных жителей.

«Запорожье, Заводской район, 12.00, сегодня. Ул. Теннисная у АТБ данный гражданин совершил нападение со своим „напарником“ такого же вида на дедушку, который с удочкой и продуктами шел на рыбалку. Разорвав пакет воры забрали вместимое пакета, а также вытащили деньги из кармана. Гражданами был задержан один из мужчин и передан представителям правоохранительных органов», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киевской области банда, в которую входили мужчины-ромы, ночью ограбила одинокую пожилую женщину, избив ее и вынеся деньги, которые она откладывала на похороны.

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