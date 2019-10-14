Происшествия

В центре Львова пьяная компания избила мужчину и женщину за сделанное замечание (видео)

В центре Львове в кафе компания нетрезвых молодых людей избила пожилого мужчину и его жену за сделанное замечание. Ранее в Киеве двое молодых людей зверски избили прохожих за «неправильный» внешний вид.

Львовский инцидент произошел 13 октября около 21:30 в кафе «Час поїсти» на ул. Староеврейской. Во время драки также пострадал один из посетителей кафе, который защищал женщину.

На ролике видно, как один из парней бьет мужчину по лицу. Когда женщина попросила вызвать полицию, к ней подошел другой парень и также ударил по лицу. От удара женщина упала. После этого нападавшие убежали.

Приехавшие полицейские задержали одного из хулиганов, когда тот позже проходил мимо кафе. Судя по видео, в компании были три парня и девушка.

Видео в Facebook опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«С слов очевидцев, старший мужчина сделал замечание пьяной молодежи, они начали агрессию, ударили его, ударили его жену, которая просила вызвать полицию. Полиция ехала 20 минут», — написал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали о буллинге в Ивано-Франковске, где группа девушек-подростков жестоко избила ровесницу, выложила видео в соцсети, чтобы выставить жертву «на посмешище».

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