Происшествия

Трагедия в Харькове: беременная женщина потеряла мужа и сына из-за неисправной колонки

Вечером 16 декабря в одной из квартир Харькова произошло отравление газом, которое привело к гибели двух человек. Ранее отравление выхлопными газами стало причиной смерти влюбленной пары в Полтаве.

Пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области сообщает, что к месту происшествия выехали спасатели. Они обнаружили находившихся без сознания мужчину, беременную женщину и ребенка.

К сожалению, медики не смогли спасти жизни мужчины 1984 г. р. и его двухлетнего сына. Женщину 1990 г. р. госпитализировали в токсикологическое отделение с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

В пресс-службе Нацполиции Харьковской области сообщили, что причина происшествия в неисправности газовой колонки.

Ранее сообщалось, что в Николаевском районе Львовской области в результате отравления угарным газом погибла школьница.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter