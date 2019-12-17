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Трагедия в Харькове: беременная женщина потеряла мужа и сына из-за неисправной колонки
Вечером 16 декабря в одной из квартир Харькова произошло отравление газом, которое привело к гибели двух человек. Ранее отравление выхлопными газами стало причиной смерти влюбленной пары в Полтаве.
Пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области сообщает, что к месту происшествия выехали спасатели. Они обнаружили находившихся без сознания мужчину, беременную женщину и ребенка.
К сожалению, медики не смогли спасти жизни мужчины 1984 г. р. и его двухлетнего сына. Женщину 1990 г. р. госпитализировали в токсикологическое отделение с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».
В пресс-службе Нацполиции Харьковской области сообщили, что причина происшествия в неисправности газовой колонки.
Ранее сообщалось, что в Николаевском районе Львовской области в результате отравления угарным газом погибла школьница.
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