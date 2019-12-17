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Шоу-бизнес

К Новому году готовы: Катя Осадчая нарядила белоснежную елку (фото)

15:48 17 декабря 2019 202
Катя Осадчая
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Телеведущая Катя Осадчая, на концерте которой «Вечер премьер» у зрительницы начались роды, вовсю готовится к встрече Нового года. В паузах между съемками и командировками она нашла время и украсила елку. Фото праздничного дерева в доме Осадчая опубликовала в Instagram. Елка украшена в белых тонах. Говорят, этим цветом можно задобрить хозяйку 2020 года — Белую Крысу.

«Грядущий год Белой Металлической Крысы, а семьи советуют украшать дом, елку и стол в белых и металлических цветах, где-то еще прочитала и о золотой мыши, но мы уже решили, что наша елка будет белой», — написала Катя Осадчая.

Также она показала, как с мужем Юрием Горбуовым дурачатся возле нарядной елки.

Ранее Юрий Горбунов впервые рассказал об их тайной свадьбе. Торжество в узком кругу состоялось за три недели до появления на свет их сына Ивана.

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