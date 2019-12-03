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Шоу-бизнес

На «Вечере премьер с Екатериной Осадчей» у зрительницы начались роды

11:19 3 декабря 2019 518
Катерина Осадчая
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Во время сьемок праздничного концерта «Вечер премьер с Екатериной Осадчей», на котором Юрий Горбонув удивил эпатажной выходкой с Тиной Кароль, у одной из зрительниц в зале Дворца «Украина» внезапно начались роды. Татьяна на 8-м месяце беременности приехала на шоу из Глухова. Билет ей подарила подруга, чтобы будущая мама развлеклась перед декретом, но у малыша были другие планы. Женщина почти успела досмотреть всю программу и в финале шоу во время премьеры песни «Make It Rain Champagne» Верки Сердючки она поняла, что ребенок спешит заблаговременно появиться на свет.

Прямо на концертную площадку пришлось вызывать скорую, роженицу доставили в столичный роддом, где она благополучно родила девочку.

«Девочка поспешила родиться раньше, решив, что ей нужно уже танцевать и петь», — сказала молодая мама ТСН. Дочку она решила назвать Катей.

Осадчая нашла Татьяну с малышкой и навестила ее в больнице.

«Вот так бывает. Наши администраторы вызвали врачей, провожали маму в карету скорой помощи, а затем искали маму с младенцем по всем родильным домам», — рассказала Осадчая.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что музыкант группы MOZGI Дядя Вадя стал отцом — его жена родила дочку. Девочка также появилась на свет немного раньше срока.

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