«Шляпу нужно проветривать»: сеть кипит из-за слов Боярского о роли женщины

Шоу-бизнес

Российский актер Михаил Боярский, который недавно попал в скандал из-за парковки, снова разозлил соотечественников и не только.

Причиной возмущения стали слова Боярского о роли женщины, сказанные им в передаче «Сегодня вечером».

«Мать прежде всего! Больше ролей у нее нет, не надо других ролей. Все должно быть так, как задумано Господом Богом. По-другому будет извращение в ту или другую сторону», — сказал актер в телеэфире.

Он добавил, что детей нужно держать в ежовых рукавицах, мужчина должен обеспечивать семью, а «жена должна созерцать все это и говорить: „Большое тебе спасибо, мой родной“».

Многие согласились с актером, но большинство женщин и мужчин возмутились.

«Шляпу нужно проветривать время от времени, совсем дед поехал», «Боярский сам — актер одной роли, вот и злоба берет на более успешных женщин-актрис», «Женщины сами разберутся, какое у них предназначение, кому вообще интересно мнение старого маразматика», — пишут они.

Напомним, ранее Боярский в интервью «ФАКТАМ» рассказывал о воспитании детей.

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