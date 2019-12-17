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Боевики «ДНР» не намерены считаться с мнением уехавших из оккупации жителей Донбасса
Главарь квазиреспублики «ДНР» Денис Пушилин отверг предложение Украины по включению в состав переговорной группы, занимающейся урегулированием конфликта на Донбассе, переселенцев, которые уехали на контролируемую Украиной территорию. Ранее этот вопрос поднимался на саммите «нормандской четверки».
Как сообщает «Остров», Пушилин заявил, что не считает нужным считаться с мнением тех, кто не захотел жить в российской оккупации и уехал на подконтрольную Украине территорию. Главарь называет всех переселенцев «сбежавшими олигархами».
«О чем может говорить президент Украины с жителями, сбежавшими от пуль и взрывов… И кто, собственно, эти люди? Олигархи, бросившие предприятия с тысячами работников на произвол судьбы? Говорить нужно с жителями, которые живут в блокаде шестой год», — считает Пушилин.
Ранее сообщалось, что предложение ввести в минский формат представителей внутренне перемещенных украинцев — одно из ключевых достижений саммита в Париже.
Фото: Новостное агентство Харькова
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