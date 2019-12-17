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Наглость и хамство: семья Заворотнюк жестко отчитала преследующих актрису мужчин (фото)

17:44 17 декабря 2019 139
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Семья больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк жестко отчитала мужчин-папарацци, которые преследуют кинозвезду и предлагают врачам деньги за информацию о ней.

Так, на странице поддержки актрисы появились фото этих мужчин и гневное обращение к ним.

«Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству?» — спрашивают родственники актрисы.

Они пишут, что каждый из этих фотографов может оказаться на месте больной. «Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах — это низко», — напоминает семья Заворотнюк.

Напомним, ранее стало известно о тайном паломничестве Заворотнюк в Иерусалим.

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