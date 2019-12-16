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Надежда на помощь свыше: стало известно о тайном паломничестве Заворотнюк в Иерусалим
Родные больной раком Анастасии Заворотнюк, которые недавно отреагировали на сообщения в СМИ о том, что актрису якобы парализовало, и она не сможет восстановиться, сделали еще одно важное заявление.
Так, они на странице поддержки Насти в социальной сети они разсметили информацию, которая вселила надежду во многих, кто обеспокоен судьбой «прекрасной няни».
Оказывается, к борьбе за жизнь актрисы присоединились монахини некоторых монастырей. Конечно, они наверняка не видели фильмы и сериалы с участием Анастасии Заворотнюк, но в 2015 году, когда актриса была еще здорова, она посещала Иерусалим с паломнической миссией.
Она встречалась с монахинями Горненского женского монастыря в Иерусалиме и других монастырей. Все они сейчас молятся за здоровье артистки и, по словам родных, облегчают переживания всей семьи.
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«Хотим выразить огромную благодарность … Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме!», — говорится в публикации.
Поклонники растрогались от слов благодарности близких Заворотнюк. Они считают, что молитвы обязательно помогут актрисе справиться с непростой болезнью.
Напомним, в августе 2019 года в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии.
В сентябре стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако на странице Заворотнюк в Instagram появилась публикация с опровержением данной информации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в то время, пока Анастасия Заворотнюк мужественно борется с болезнью, ее муж Петр Чернышев много работает, гастролирует с ледовым шоу. Он выступает в паре с Татьяной Навкой. Перед новогодними праздниками они представят новое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
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