Появилась новая угроза: как лечат Анастасию Заворотнюк

Шоу-бизнес

Пока родные больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают упорно хранить молчание, в СМИ появляются весьма противоречивые сообщения о состоянии прекрасной няни. После слухов о порезе, которые семья не подтверждает и не опровергает, появились неутешительные прогнозы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, правая часть тела Заворотнюк остается парализованной. Чтобы избежать тромбоза, актрисе делают специальный массаж.

«Актриса наблюдается в Европейском медицинском центре. Правая сторона остается парализованной, врачи назначили новый курс лечения. Чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы, ей прописали массажи. Сейчас состояние Заворотнюк стабильное», — пишет Mash.

На сообщения СМИ о состоянии Заворотнюк ее семья реагирует в социальной сети. В новом заявлении родные в который раз просят оставить их в покое.

Муж актрисы фигурист Петр Чернышев много гастролирует с ледовым шоу, чтобы оплачивать счета за лечение.

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