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Появилась новая угроза: как лечат Анастасию Заворотнюк
Пока родные больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают упорно хранить молчание, в СМИ появляются весьма противоречивые сообщения о состоянии прекрасной няни. После слухов о порезе, которые семья не подтверждает и не опровергает, появились неутешительные прогнозы.
Как сообщает Telegram-канал Mash, правая часть тела Заворотнюк остается парализованной. Чтобы избежать тромбоза, актрисе делают специальный массаж.
«Актриса наблюдается в Европейском медицинском центре. Правая сторона остается парализованной, врачи назначили новый курс лечения. Чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы, ей прописали массажи. Сейчас состояние Заворотнюк стабильное», — пишет Mash.
На сообщения СМИ о состоянии Заворотнюк ее семья реагирует в социальной сети. В новом заявлении родные в который раз просят оставить их в покое.
Муж актрисы фигурист Петр Чернышев много гастролирует с ледовым шоу, чтобы оплачивать счета за лечение.
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