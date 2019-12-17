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Происшествия

Все под контролем: у омбудсмена рассказали о ситуации во «взбунтовавшемся» СИЗО Кропивницкого

19:45 17 декабря 2019 191
СИЗО
Инф. «ФАКТОВ»

В следственном изоляторе города Кропивницкий, где недавно произошел бунт заключенных, сейчас ситуация контролируется администрацией. Ранее стало известно, что в СИЗО Кропивницкого заключенные несколько часов удерживали власть и избили женщину-психолога. Персоналу изолятора пришлось укрыться в административном здании.

УНИАН сообщает, что региональный представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой посетил изолятор и дал такой комментарий: «Сейчас никаких мер неповиновения администрации нет. Я общался с заключенными лицами. Узнал, что у них нет жалоб на администрацию относительно порядка содержания и питания».

По его словам, заключенных волновало только то, что некоторых сокамерников вывозили для проведения следственных действий, а затем они не возвращались в изолятор. Кошевой также отметил, что зафиксирован инцидент по нанесению побоев работнику учреждения — психологу.

Ранее в Киеве избили правозащитника, который раскрывал шокирующие факты беспредела в тюрьмах Украины.

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