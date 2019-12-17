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Происшествия

Депутат Киевского облсовета оказался членом опасной банды (фото)

20:09 17 декабря 2019 534
На месте задержания
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая вымогала деньги у двух киевских бизнесменов. Один из задержанных — депутат Киевского облсовета. Ранее оказалось, что нападение на нардепа в Сумах было спецоперацией СБУ.

Пресс-служба ведомства сообщает, что большинство членов группы вымогателей уже имеют судимости за аналогичные преступления. Злоумышленники заставил двоих владельцев строительной фирмы подписать обязательства выплатить $ 860 тысяч несуществующего долга. Вымогатели также требовали у бизнесменов автомобиль премиум-класса и частный дом с земельным участком, который расположен в Дарницком районе столицы и имеет стоимость $ 130 000.

Преступники похитили коммерсантов и угрожали расправой над их семьями.

Задержаны шесть преступников, при обысках у них изъято огнестрельное и холодное оружие.

Ранее сообщалось, что СБУ провела следственные действия в «Энергоатоме».

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