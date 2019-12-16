Происшествия

К нападению на нардепа в Сумах причастна СБУ: стали известны подробности

В Сумах Служба безопасности Украины предотвратила преступление против народного депутата Украины IX созыва.

Пресс-служба СБУ сообщает, что была получена информация о подготовке к действиям насильственного характера по отношению к одному из нардепов. Это было связано с его государственной и общественной деятельностью. Исполнители преступного «заказ» уже успели получить от организатора оговоренное денежное вознаграждение.

Действия лиц, причастных к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему были предотвращены насильственные действия в отношении народного избранника.

Для получения доказательной базы было решено разместить в социальной сети сообщение «заказанного» народного депутата о том, что на него напали двое молодых людей в балаклавах. Благодаря этому ходу сотрудники СБУ задокументировали действия организатора и исполнителей.

Издание «Данкор онлайн» сообщает, что преступление готовилось против «слуги народа» Михаила Ананченко.

Как сообщалось ранее, глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что на представителей монобольшинства могут нападать из-за рассмотрения закона по продаже земли.

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