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Украина

Украинцы круто ответили Apple, признавшей Крым российским (видео)

20:14 17 декабря 2019 254
apple
Инф. «ФАКТОВ»

В Youtube набирает популярность ролик, где резко критикуют политику Apple по отношению к Украине. Антиреклама появилась как ответ на то, что в приложениях Apple аннексированный Крым был обозначен как российская территория.

Под веселую музыку голос за кадром вещает об истинных ценностях американской компании:

«Меняем реальность. Ломаем моральные барьеры. Боготворим деньги… Нарушение прав человека? Военная агрессия против другой страны? Нам плевать. Единственное, что нас интересует — это деньги. Если вы диктатор или преступник с кучей денег, мы вас не разочаруем… Если вы устроили военные действия и аннексировали территорию, мы обозначим ее как вашу в приложениях. Мы разделяем ваши ценности. Мы уверены, что богатство лучше свободы. Apple — легализуем диктатуру!».

В послесловии к ролику его создатели объясняют: цель сатирического видео — привлечь внимание к тому, как Apple пытается умиротворить авторитарные режимы.

Напомним, после скандала с Крымом Apple пообещала пересмотреть свою картографическую политику, но случится это «когда-нибудь в будущем».

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