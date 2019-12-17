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Украинцы круто ответили Apple, признавшей Крым российским (видео)
В Youtube набирает популярность ролик, где резко критикуют политику Apple по отношению к Украине. Антиреклама появилась как ответ на то, что в приложениях Apple аннексированный Крым был обозначен как российская территория.
Под веселую музыку голос за кадром вещает об истинных ценностях американской компании:
«Меняем реальность. Ломаем моральные барьеры. Боготворим деньги… Нарушение прав человека? Военная агрессия против другой страны? Нам плевать. Единственное, что нас интересует — это деньги. Если вы диктатор или преступник с кучей денег, мы вас не разочаруем… Если вы устроили военные действия и аннексировали территорию, мы обозначим ее как вашу в приложениях. Мы разделяем ваши ценности. Мы уверены, что богатство лучше свободы. Apple — легализуем диктатуру!».
В послесловии к ролику его создатели объясняют: цель сатирического видео — привлечь внимание к тому, как Apple пытается умиротворить авторитарные режимы.
Напомним, после скандала с Крымом Apple пообещала пересмотреть свою картографическую политику, но случится это «когда-нибудь в будущем».
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