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Происшествия

Переломы пальцев и ожоги глаз: в столкновениях под Радой пострадали 17 полицейских (видео)

20:59 17 декабря 2019 22
протесты
Инф. «ФАКТОВ»

В результате столкновений возле Верховной Рады большая часть пострадавших полицейские получили ожоги глаз из-за применявшегося слезоточивого газа. У одного из силовиков сломан палец. Остальные травмы признаны легкими: ушибы носа, ссадины на лице. Об этом сообщил на брифинге начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Всего в стычках пострадали 17 правоохранителей. Случилось это, когда полицейских били палками и забрасывали камнями, а также когда пришлось оттеснять протестующих.

По информации полиции, на акцию под парламентом пришло 4,5 тысячи человек, а активное сопротивление силовикам оказывали около пятисот. Под Радой к тому моменту дежурили около 2,5 тысячи полицейских.

26 человек, задержанных на акции, уже отпущены домой после взятия показаний. Тем не менее следствие продолжается. Дело расследуется как активное сопротивление представителям правоохранительных органов (ч.2 статьи 345 Уголовного кодекса).

Кроме полицейских, медицинская помощь понадобилась еще и двум гражданским лицам.

Напомним, полиция начала оттеснять протестующих с ул. Грушевского, когда те попытались пробурить специальным инструментом асфальт и установить военные палатки. Всего на акцию под Радой пришли представители четырех организаций.

Фото kiev.informator.ua

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