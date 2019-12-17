Происшествия

В ход пошли зеленка и газ: под Радой устроили потасовку (видео)

Во вторник, 17 декабря, под Верховной Радой произошли столкновения полиции и протестующих во время митинга против принятия закона о рынке земли.

Правоохранители применили слезоточивый газ против участников протестов. У протестующих в руках заметили, палки, копья, камни. Одного из полицейских облили зеленкой.

Столкновения начались после того, как представители «Нацкорпуса» пытались установить палатки перед зданием парламента. Полицейские препятствовали этому из-за того, что у националистов не было разрешения на установку палаток.

Видео с места событий опубликовал «Обозреватель».

Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие 1,5−2 тысячи человек.

Как сообщали «ФАКТЫ» на утро 17 мая в повестке дня парламента не было законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель во втором чтении. Но накануне председатель фракции монобольшинства Давид Арахамия сообщил, что Рада может начать рассматривать этот законопроект 17 декабря.

13 ноября парламент предварительно поддержал закон о рынке земли. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года. Документ устанавливает правило, согласно которому до 1 января 2024 не допускается покупка земли юрлицами, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы и лица без гражданства.

Земельная реформа предусматривает финансовую поддержку мелких фермеров, одновременно она также должна способствовать развитию средних и крупных фермеров.

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