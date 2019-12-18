- 01:28 Предлагал "заработать" за ночь до 500 долларов: в Киеве задержали организатора сети борделей из Винницы
- 00:55 Отставка точно отменяется: министр юстиции Малюська получил более 1 млн грн пенсии
- 00:25 "Гром" прогремел: обстрелявший полицию "киевский стрелок" задержан под Полтавой
- 17.12 23:55 А как же Украина? Сеть взбудоражило упоминание России в книге для украинских школьников
- 17.12 23:45 Мультфильм "Ледяное сердце II" собрал в мировом прокате более миллиарда долларов
- 17.12 23:24 В полиции ответили на сенсационное расследование СМИ об убийцах Шеремета
- 17.12 23:14 Стычки под Радой: стало известно о тяжелом состоянии пострадавшего подполковника Нацгвардии
- 17.12 22:46 Сенат США одобрил оборонный бюджет: что это значит для Украины
- 17.12 22:25 Дело Зайцевой: Верховный суд принял к рассмотрению жалобу виновницы громкого ДТП
- 17.12 21:59 Дипломата-антисемита восстановили в должности: МИД намерен судиться
- 17.12 21:58 Кому повезет: гороскоп на 18 декабря для всех знаков зодиака
- 17.12 21:36 «Им хотелось слезливых историй и соплей»: неожиданное признание бывшего участника «Х-фактора»
Предлагал "заработать" за ночь до 500 долларов: в Киеве задержали организатора сети борделей из Винницы (видео)
В Киеве, где нередки разоблачения организаторов нелегальных борделей, на днях произошел еще один скандал: правоохранители разоблачили сутенера и его сообщников, которые находили девушек с приятной внешностью, а затем предлагали им «заработать».
За ночь каждая проститутка зарабатывала от 100−500 долларов США, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
«Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Киеве совместно с сотрудниками Киевской местной прокуратуры № 10 и следователями Шевченковского управления полиции задержали четырех человек, которые занимались сутенерством», — говорится в сообщении.
Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк, правоохранители задержали организатора и его сообщников:
«Мы установили, что подозреваемые находили девушек с приятной внешностью, а затем предлагали им „заработать“. После предоставления клиентам интимных услуг сутенеры отбирали у проституток деньги, оставляя им половину».
Организатора «бизнеса» — жителя Винницкой области, 1983 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители провели пять обысков по местам проживания фигурантов, оказания услуг сексуального характера и в автомобилях организатора, в ходе которых изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: денежные средства, мобильные телефоны, ноутбуки.
Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении о подозрении сообщникам задержанного и привлечения их к уголовной ответственности.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве бывший полицейский организовал сеть борделей, которые работали под вывеской массажных салонов. Уволенный со службы в 2015 году организатор интимного бизнеса представлялся полицейским, создавая иллюзию у «подопечных» своего влияния и защиты этого «бизнеса».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?