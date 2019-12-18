Происшествия

Предлагал "заработать" за ночь до 500 долларов: в Киеве задержали организатора сети борделей из Винницы (видео)

В Киеве, где нередки разоблачения организаторов нелегальных борделей, на днях произошел еще один скандал: правоохранители разоблачили сутенера и его сообщников, которые находили девушек с приятной внешностью, а затем предлагали им «заработать».

За ночь каждая проститутка зарабатывала от 100−500 долларов США, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

«Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Киеве совместно с сотрудниками Киевской местной прокуратуры № 10 и следователями Шевченковского управления полиции задержали четырех человек, которые занимались сутенерством», — говорится в сообщении.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк, правоохранители задержали организатора и его сообщников:

«Мы установили, что подозреваемые находили девушек с приятной внешностью, а затем предлагали им „заработать“. После предоставления клиентам интимных услуг сутенеры отбирали у проституток деньги, оставляя им половину».

Организатора «бизнеса» — жителя Винницкой области, 1983 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители провели пять обысков по местам проживания фигурантов, оказания услуг сексуального характера и в автомобилях организатора, в ходе которых изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: денежные средства, мобильные телефоны, ноутбуки.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении о подозрении сообщникам задержанного и привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве бывший полицейский организовал сеть борделей, которые работали под вывеской массажных салонов. Уволенный со службы в 2015 году организатор интимного бизнеса представлялся полицейским, создавая иллюзию у «подопечных» своего влияния и защиты этого «бизнеса».

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