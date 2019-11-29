Ожирение в области живота — самое опасное: как высчитать свой нормальный вес

Здоровье и медицина

Во многих странах мира ученые и врачи борются с ожирением, рассказывая людям о вреде избыточного веса, разрабатывая программы похудения. Наиболее опасен висцеральный (белый) жир — ожирение в области живота. Жировые клетки не справляются с большим количеством жира, и он попадает в кровь, вызывая со временем проблемы сердечно-сосудистой системы — атеросклероз, инфаркт, инсульт. У страдающих избыточным весом также развивается жировой гепатоз (часть печени замещается жиром), метаболический синдром, подагра. Белый жир, который находится в брюшной полости вокруг органов, печени, поджелудочной железы, сердца, кишечника, выделяет белок, повышающий устойчивость к инсулину, и приводит к диабету второго типа. Большое количество висцерального жира также связывают с развитием рака молочной железы, колоректальным раком, деменцией.

А недавно ученые из Университета Западной Австралии обнаружили, что у тучных людей жировые отложения появляются даже в легких. И именно это вызывает у них проблемы с дыханием, приступы астмы. Из-за жира легкие сжимаются, ограничивается поступление кислорода — и возникает воспаление. Многие из тех, кто страдал астмой и ожирением, также имели жировые отложения в артериях.

Специалисты рекомендуют следить за весом. Самая легкая формула, по которой можно высчитать свой нормальный вес — рост минус 100 (для мужчин) и минус 110 — для женщин. Важно, чтобы обхват талии был не более 82 сантиметров для женщин и не превышал 94 сантиметров для мужчин.

При незначительном превышении веса, утверждают ученые, жир, в том числе белый, даже полезен. Во время климакса у женщин он вырабатывает половые гормоны, защищающие от развития остеопороза (уменьшения плотности костей) и переломов. Также белый жир помогает сохранять энергию и согреться зимой. Но если его слишком много, возникают проблемы со здоровьем. Есть еще бурый жир. Оказывается, он помогает сжигать белый жир. Кстати, у стройных людей больше бурого жира, чем у тех, кто страдает избыточным весом. Этот жир находится в области почек, спины, плеч, шеи.

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