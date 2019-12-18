Мир

Сенат США просит оставить Тейлора на посту посла в Украине: с чем это связано

Несмотря на «не совсем позитивное» отношение президента США Дональда Трампа к Украине, в Конгрессе остается немало союзников нашей страны в ее противостоянии агрессии РФ.

В частности, на днях сопредседатель Комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберт Менендес обратился с письмом к госсекретаря США Майкла Помпео, в котором попросил не отзывать из Киева Уильяма Тейлора, который выполняет обязанности американского посла в Украине.

Текст письма опубликован на сайте Сената.

Письмо было вызвано тем, что во вторник Уильям Тейлор заявил New York Times о том, что покидает свой пост. По данным NYT, Тейлор уйдет в отставку в начале января в связи с истечением срока его назначения.

В своем послании Менендес заявил, что пока Украина продолжает «противостоять военной агрессии со стороны России и возлагается на Соединенные Штаты» в продвижении реформ, США меняют посла, что может привести к негативным последствиям.

«Отзыв Уильяма Тейлора создаст критический вакуум в то время, когда отношения США и Украины находятся в центре внимания, а президент Трамп так и не назначил президенту Зеленскому встречу в Белом доме», — отметил сенатор.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал удовлетворительной работу экс-посла страны в Киеве Мари Йованович и временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. В то же время он не ответил на вопрос журналистов, почему он не вступился за посла Йованович, когда личный адвокат Трампа добивался ее увольнения.

Добавим, 15 ноября в американском Конгрессе состоялись публичные слушания в деле по импичменту президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне Уильям Тейлор стал Временным поверенным в делах США в Украине. До этого он уже работал в нашей стране и возглавлявший американскую дипмиссию в Киеве с 2006 по 2009 год. Перед назначением в Украину Уильям Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

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