- 05:55 Экс-политтехнолог Януковича и Трампа Манафорт попал из тюрьмы в больницу
- 05:35 В Украине резко изменят штрафы, пересчитают пенсии и зарплаты: что об этом известно
- 04:55 Сенат США просит оставить Тейлора на посту посла в Украине: с чем это связано
- 04:30 Когда мужское здоровье в опасности: немецкие медики рассказали, какого объема талия должна быть у мужчин
- 03:55 В порно платят больше: "диснеевская мамочка" начала сниматься в фильмах для взрослых (горячие фото)
- 03:06 Делового партнера "антикоррупционера" Джулиани заподозрили в получении 1 млн долл от юриста Фирташа
- 02:35 Царица пустыни: Анфиса Чехова примерила образ Хюррем Султан
- 01:50 Больше не будем братьями: в РФ высказались об отношении к Зеленскому и украинцам
- 01:28 Предлагал "заработать" за ночь до 500 долларов: в Киеве задержали организатора сети борделей из Винницы
- 00:55 Отставка точно отменяется: министр юстиции Малюська получил более 1 млн грн пенсии
- 00:25 "Гром" прогремел: обстрелявший полицию "киевский стрелок" задержан под Полтавой
- 17.12 23:55 А как же Украина? Сеть взбудоражило упоминание России в книге для украинских школьников
Сенат США просит оставить Тейлора на посту посла в Украине: с чем это связано
Несмотря на «не совсем позитивное» отношение президента США Дональда Трампа к Украине, в Конгрессе остается немало союзников нашей страны в ее противостоянии агрессии РФ.
В частности, на днях сопредседатель Комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберт Менендес обратился с письмом к госсекретаря США Майкла Помпео, в котором попросил не отзывать из Киева Уильяма Тейлора, который выполняет обязанности американского посла в Украине.
Текст письма опубликован на сайте Сената.
Письмо было вызвано тем, что во вторник Уильям Тейлор заявил New York Times о том, что покидает свой пост. По данным NYT, Тейлор уйдет в отставку в начале января в связи с истечением срока его назначения.
В своем послании Менендес заявил, что пока Украина продолжает «противостоять военной агрессии со стороны России и возлагается на Соединенные Штаты» в продвижении реформ, США меняют посла, что может привести к негативным последствиям.
«Отзыв Уильяма Тейлора создаст критический вакуум в то время, когда отношения США и Украины находятся в центре внимания, а президент Трамп так и не назначил президенту Зеленскому встречу в Белом доме», — отметил сенатор.
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал удовлетворительной работу экс-посла страны в Киеве Мари Йованович и временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. В то же время он не ответил на вопрос журналистов, почему он не вступился за посла Йованович, когда личный адвокат Трампа добивался ее увольнения.
Добавим, 15 ноября в американском Конгрессе состоялись публичные слушания в деле по импичменту президента США Дональда Трампа. Участие в слушаниях принимала экс-посол США в Украине Мари Йованович.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне Уильям Тейлор стал Временным поверенным в делах США в Украине. До этого он уже работал в нашей стране и возглавлявший американскую дипмиссию в Киеве с 2006 по 2009 год. Перед назначением в Украину Уильям Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.