Мир

Экс-политтехнолог Януковича и Трампа Манафорт попал из тюрьмы в больницу

Бывший руководитель избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, клиентами которого в бытность его советником беглого президента Виктора Януковича числились Ринат Ахметов и ряд других украинских олигархов, госпитализирован из тюрьмы в медицинское учреждение.

Об этом со ссылкой на адвоката Манафорта Тодда Бланша сообщает New York Daily News.

«Бывший председатель предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пол Манафорт был госпитализирован из-за сердечного приступа», — говорится в сообщении.

По словам юриста, Бюро тюрем, сославшись на соображения конфиденциальности и безопасности, отказалось предоставить какую-либо информацию его семье или юридической команде о его состоянии здоровья или местонахождении, за исключением заявления о том, что он «в безопасности».

Бланш добавил, что Манафорт не будет присутствовать в суде в среду на запланированном слушании по отдельному уголовному делу, возбужденному прокурорами штата Нью-Йорк.

Журналисту издания удалось разузнать у тюремной администрации, что 70-летний Манафорт находится в местной больнице Пенсильвании с прошлого четверга. Там за ним наблюдают сотрудники исправительных учреждений. Его состояние стабильно и он скоро будет выписан.

Напомним, что в 2018 году Манафорт предстал перед судом в инвалидной коляске, сославшись на серьезные медицинские условия, связанные с его диетой, и добился снисхождения во время вынесения приговора из-за проблем со здоровьем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Манафорт отбывает наказание в виде семилетнего срока в федеральном исправительном учреждении в центральной Пенсильвании. Ему предъявлено обвинение, связанное с расследованием специального адвоката Роберта Мюллера. Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве и заговоре. Он должен быть освобожден на Рождество 2024 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter