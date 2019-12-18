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Декабрь умеет удивлять: синоптики огласили прогноз погоды до конца недели
В Украине благодаря антициклону из Турции и Средиземного моря в ближайшие дни будет царить ясная и солнечная погода. В Украинском гидрометцентре обещают, что особенно тепло будет на Прикарпатье — до +17 градусов.
18 декабря осадков не ожидается, в южных, восточных и большинстве центральных областей утром возможен туман, а в Карпатах сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. Ночные температуры будут держаться в районе 1−6° тепла. Днем на востоке до 8° тепла, на юге и в центре до +13°, в западных областях до +17° тепла.
День 19 декабря будет таким же теплым, хотя к ночи в некоторых областях не исключены заморозки. Днем в большинстве областей до 8° тепла, на западе до +17 градусов.
Как ожидают синоптики, дожди в Украину придут 21−22 декабря, а в пятницу, 20 декабря, еще будет тепло и безоблачно. На Левобережье ночные заморозки до -3 градусов. Днем на западе и в южных областях до +9°, а в остальных регионах прохладнее — 2−5° выше нуля.
Напомним, ранее сообщалось, что декабрьские погодные аномалии сбили жизненный цикл растениям и животным, впадающим в спячку. По итогам первой декады декабря метеорологическая зима так и не началась.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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