«Не скучаю по России»: бывший российский журналист получил украинское гражданство

Украина

Популярный телеведущий канала «Украина» Алексей Суханов стал гражданином Украины — соответствующий указ был подписал главой государства. Теперь Алексею Суханову предстоит оформить все необходимые документы для получения украинского паспорта. Также, по закону, он должен отказаться от гражданства Российской Федерации.

— Не скрою, я давно ждал этой новости и надеялся, что это произойдет еще в нынешнем году — в год моего 45-летия, — сказал Алексей Суханов. — Для меня честь стать официально частью страны, которую я люблю, и которая стала для меня моим домом.

Алексей Суханов родился в городе Иваново (Российская Федерация). Работал в Москве, был влиятельным журналистом, вел информационную программу на одном из российских каналов. С началом военного конфликта на востоке Украины Алексей окончательно переехал в Киев, забрав с собой лишь коллекцию живописи. К тому времени он уже был известен как ведущий социального ток-шоу «Говорить Україна». За несколько лет Суханов выучил украинский язык и даже играет на театральной сцене.

— Я не скучаю по России, — признался «ФАКТАМ» Алексей. — И даже если бы мне представилась возможность поехать на Родину, не стал бы этого делать. Со временем все отчетливее осознаю, что у меня совершенно другое мировоззрение, чем-то, которое господствует в этой стране. Там гораздо приятнее залезать в чужой дом, чем приводить в порядок свой. Я этой философии не разделяю, меня сейчас уже ничто не связывает с Россией. Да и не хочу служить этому государству. Я счастлив, что сейчас здесь, в Украине и с Украиной.

Ранее Алесей Суханов рассказывал «ФАКТАМ» о своей жизни в Киеве после переезда из России, работе в театре и кино.

Напомним, Алексей Суханов известен в Украине еще и как кулинарный эксперт. Он не раз делился с читателями «ФАКТОВ» рецептами вкусных и простых в приготовлении блюд. Недавно Алексей рассказал, как приготовить нежнейшее филе индейки.



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