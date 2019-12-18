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Украина

В Донецке закрывают завод и выбрасывают на улицу его работников

12:30 18 декабря 2019 752
Высоковольтная опора
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Донецке перед Новым годом массово сокращают сотрудников ЧАО «Донецкий завод высоковольтных опор» из-за грядущей приостановки работы предприятия. Ранее в городе закрыли «донецкое военное училище» и «донбасскую юридическую академию».

Об этом сообщает журналист Денис Казанский. «Еще один завод в ОРДЛО спасли от фашистов. Донецкий завод высоковольтных опор остановлен. Сотрудников выбросили на улицу перед Новым годом. Спасибо, Россия!» — пишет журналист в Twitter и выкладывает скан распоряжения о сокращениях.

ЧАО «Донецкий завод высоковольтных опор» — специализированное предприятие по изготовлению металлических конструкций опор высоковольтных линий (ВЛ), дорожных ограждений барьерного типа, ветровых установок, дорожных знаков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после «национализации» на грани остановки оказался Донецкий металлургический завод, который входил в группу «Донецксталь».

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