- 14:28 Племянница Ротару показала "ФАКТАМ" своего возлюбленного: эксклюзивное фото
- 14:27 Элиты начали понимать: в России указали на важное изменение из-за Путина
- 14:25 Возле рынка "7-й километр" в Одессе масштабный пожар: первые подробности и фото
- 14:24 Вандалы устроили погром в электричке Нежин — Киев
- 14:14 «Половину запчастей для армии — из России», — министр Милованов оправдывает бизнес с агрессором
- 14:07 В Херсон под видом песка привезли настоящие отходы из Европы: новые детали
- 13:58 Под Киевом во двор дома бизнесмена бросили взрывчатку: фото с места ЧП
- 13:58 Умер после удара в живот: появились жуткие подробности смерти актера Марьянова
- 13:47 В Украине ужесточили наказание телефонным "минерам"
- 13:26 В Харькове неизвестные разбили памятник советскому писателю Горькому
- 13:23 Центр Киева сковали ужасные пробки: карта проблемных дорог
- 13:23 Магазин дочери Заворотнюк закрылся: названа причина
Умер после удара в живот: появились жуткие подробности смерти актера Марьянова
Российские СМИ обнародовали новые подробности смерти известного актера Дмитрия Марьянова, который умер 15 октября 2017 года. Эксперты утверждают, что скончался актер после удара в живот.
Как рассказал kp.ru адвокат директора реабилитационного центра, в котором умер актер, Оксаны Богдановой, в деле Марьянова есть две экспертизы, которые противоречат друг другу. Изначально были обнародованы результаты экспертизы, сделанной в Москве. Говорилось, что у актера забились кава-фильтры (ловушки для тромбов), поэтому и произошел разрыв подвздошной вены.
Но следствие не устроил такой ответ, поэтому в Санкт-Петербурге провели еще одну экспертизу.
«По версии повторной судебно-медицинской экспертизы, механизмом образования разрыва сосудов явился удар в указанной анатомической области», — говорят следователи.
«Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета», — отмечается в деле.
Адвокаты Богдановой обеспокоены такими результатами экспертизы. Они требуют провести еще одну экспертизу, ведь первая, с кава-фильтрами, снимала вину с их подопечной, сейчас же дело принимает новый оборот.
Напомним, ранее Богданову обвиняли в том, что она запретила вызывать «скорую» Марьянову.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»