Умер после удара в живот: появились жуткие подробности смерти актера Марьянова

Шоу-бизнес

Российские СМИ обнародовали новые подробности смерти известного актера Дмитрия Марьянова, который умер 15 октября 2017 года. Эксперты утверждают, что скончался актер после удара в живот.

Как рассказал kp.ru адвокат директора реабилитационного центра, в котором умер актер, Оксаны Богдановой, в деле Марьянова есть две экспертизы, которые противоречат друг другу. Изначально были обнародованы результаты экспертизы, сделанной в Москве. Говорилось, что у актера забились кава-фильтры (ловушки для тромбов), поэтому и произошел разрыв подвздошной вены.

Но следствие не устроил такой ответ, поэтому в Санкт-Петербурге провели еще одну экспертизу.

«По версии повторной судебно-медицинской экспертизы, механизмом образования разрыва сосудов явился удар в указанной анатомической области», — говорят следователи.

«Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета», — отмечается в деле.

Адвокаты Богдановой обеспокоены такими результатами экспертизы. Они требуют провести еще одну экспертизу, ведь первая, с кава-фильтрами, снимала вину с их подопечной, сейчас же дело принимает новый оборот.

Напомним, ранее Богданову обвиняли в том, что она запретила вызывать «скорую» Марьянову.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter