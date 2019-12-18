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Умер после удара в живот: появились жуткие подробности смерти актера Марьянова

13:58 18 декабря 2019 669
Дмитрий Марьянов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российские СМИ обнародовали новые подробности смерти известного актера Дмитрия Марьянова, который умер 15 октября 2017 года. Эксперты утверждают, что скончался актер после удара в живот.

Как рассказал kp.ru адвокат директора реабилитационного центра, в котором умер актер, Оксаны Богдановой, в деле Марьянова есть две экспертизы, которые противоречат друг другу. Изначально были обнародованы результаты экспертизы, сделанной в Москве. Говорилось, что у актера забились кава-фильтры (ловушки для тромбов), поэтому и произошел разрыв подвздошной вены.

Но следствие не устроил такой ответ, поэтому в Санкт-Петербурге провели еще одну экспертизу.

«По версии повторной судебно-медицинской экспертизы, механизмом образования разрыва сосудов явился удар в указанной анатомической области», — говорят следователи.

«Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета», — отмечается в деле.

Адвокаты Богдановой обеспокоены такими результатами экспертизы. Они требуют провести еще одну экспертизу, ведь первая, с кава-фильтрами, снимала вину с их подопечной, сейчас же дело принимает новый оборот.

Напомним, ранее Богданову обвиняли в том, что она запретила вызывать «скорую» Марьянову.

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