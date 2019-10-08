Названа официальная причина смерти актера Дмитрия Марьянова

Шоу-бизнес

В России завершилось расследование обстоятельств смерти известного актера Дмитрия Марьянова, который скоропостижно скончался 15 октября 2017 года. Артист проходил лечение в реабилитационном центре, где его спасали от алкогольной зависимости. Марьянов жаловался на сильные боли в ноге, но персонал не обратил на это внимания. Когда же 47-летний попал в руки медиков, было уже поздно — он умер от разрыва вены и кровопотери.

Эту причину подтвердило и следствие. Директора центра обвиняют в халатном отношении к своим обязанностям и вменяют статью 125 УК РФ «оставление в опасности».

«Актер находился в клинике с 6 по 15 октября. Глава медцентра отказался доставить Марьянова туда, где ему была бы оказана своевременная медицинская помощь. Марьянова оставили в центре и делали внутримышечные инъекции непроверенных препаратов.

Но артисту становилось все хуже и хуже. Скорую помощь вызвал один из лечащихся в клинике, при этом нарушив запрет на использование мобильного телефона, только после этого Марьянова доставили в больницу, где он вскоре и умер", — говорится официальном сообщении Следственного комитета.

Ранее также выдвигалась версия, что Марьянова могли убить из-за наследства. Родственники в суде делили имущество.

Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что сегодня в Киеве состоялась церемония прощания с молодой актрисой Мариной Куклиной, которая скончалась от рака 5 октября.

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