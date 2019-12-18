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Под Киевом во двор дома бизнесмена бросили взрывчатку: фото с места ЧП
Рано утром в среду, 18 декабря, неизвестные бросили взрывное устройство на территорию домовладения бизнесмена в селе Большая Салтановка (Киевская область). Ранее на окраине Тернополя в селе Петриков во дворе дома ректора ТНЭУ Андрея Крисоватого сработало взрывное устройство.
Как сообщили в ГУНП в Киевской области, ЧП в Большой Салтановке произошло около 4:30. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших — осколками были повреждены лишь два автомобиля.
На место происшествия выезжали следователи Васильковского отделения полиции, а также работники взрывотехнического и кинологического подразделений. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, решается вопрос о правовой квалификации события.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове под машиной адвоката Андрея Гагуна установили самодельное взрывное устройство. Взрывчатка была, видимо, плохо закреплена и отвалилась от авто. Она сработала, когда машина отъехала на несколько десятков метров.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»