Элиты начали понимать: в России указали на важное изменение из-за Путина

Мир

В России начинают понимать, что сохранение президентом РФ Владимиром Путиным власти представляет угрозу как для страны, так и для ее элиты. Ранее в РФ назвали три возможных вариантов передачи власти в стране.

Такую точку зрения в эфире «Эха Москвы» высказала главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. «Думаю, что 2021 год станет очень важным для российской оппозиции и для всех тех, кто понимает, что дальнейшее нахождение Владимира Путина у власти представляет угрозу для страны», — отметила она, выразив надежду на то, что это стали понимать и «люди в элитах», каждый из которых «завтра может сесть, а послезавтра потерять все свое состояние».

При этом она добавила, что ни о какой передаче по наследству состояния в России не может быть речи, когда у власти в стране находится КГБ.

«2021 год — год бифуркации, год, когда официально выборы в парламент РФ и в другие законодательные собрания на губернаторские посты — в этот момент люди начинают вновь интересоваться политикой, вновь обращают внимание на политику, к этому готовится Кремль, к этому должна готовиться и российская оппозиция», — отметила Альбац, подчеркнув, что в состоянии готовности должна быть любая оппозиция — и радикальная, и не радикальная.

Как ранее сообщал «ФАКТЫ», Евгения Альбац считает, что Путин страдает «синдромом стареющего генсека», который заставляет его опасаться государственных переворотов и придумывать «бонусы для спецслужб», чтобы те сохраняли лояльность.

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