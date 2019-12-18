- 14:07 В Херсон под видом песка привезли настоящие отходы из Европы: новые детали
- 13:58 Под Киевом во двор дома бизнесмена бросили взрывчатку: фото с места ЧП
- 13:58 Умер после удара в живот: появились жуткие подробности смерти актера Марьянова
- 13:47 В Украине ужесточили наказание телефонным "минерам"
- 13:26 В Харькове неизвестные разбили памятник советскому писателю Горькому
- 13:23 Центр Киева сковали ужасные пробки: карта проблемных дорог
- 13:23 Магазин дочери Заворотнюк закрылся: названа причина
- 13:23 «Мисс Украина» определила соперника «Динамо» в Кубке Украины
- 13:01 Племянница Софии Ротару сделала откровенное признание о своем женихе и свадьбе
- 12:58 Температурные качели: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели
- 12:37 Нардеп от "Слуги народа" пришла в Раду в разных носках
- 12:33 Пришлось «снимать ломку»: стала известна причина неадекватного поведения Даны Борисовой
Синдром стареющего генсека: в России бьют тревогу из-за Путина
Президент России Владимир Путин страдает «синдромом стареющего генсека». Именно этот синдром заставляет хозяина Кремля опасаться государственных переворотов, возлагать надежды на спецслужбы и придумывать им все новые и новые бонусы ради сохранения лояльности. Такое мнение высказала российский журналист Евгения Альбац.
«(Путин) страдает тем, что я называю синдромом стареющего генсека. Все генсеки советской власти, когда они старели или слабели как руководители, как было в случае Горбачева, они окружали себя чекистами, полагали, что это их спасет от переворота… Путин всю власть вложил в силовиков, в это свое чекистское окружение», — объяснила журналист в эфире «Эхо Москвы».
Усиление силовиков сделало Путина зависимым от них, считает Альбац. «Путин очевидно побаивается и своих телохранителей. Неслучайно он их все время меняет… Все время задабривает различными коврижками. То он их отправляет губернаторами, то на всякие росгвардии. То есть другими словами, он все время вынужден с этими людьми расплачиваться за то, чтобы они сохранили лояльность… Если бы это касалось какого-то даже олигарха — ну бог с ними. Но когда это касается президента РФ, то это те риски, которые стоят непосредственно перед нами», — добавила Альбац.
Напомним, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин сделал прогноз, что агрессивная политика России не изменится, пока у власти Путин и ФСБ. А политэксперт Андрей Окара называет нынешнее ФСБ в России «новым дворянством».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.