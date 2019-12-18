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Синдром стареющего генсека: в России бьют тревогу из-за Путина

10:56 18 декабря 2019 8014
путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин страдает «синдромом стареющего генсека». Именно этот синдром заставляет хозяина Кремля опасаться государственных переворотов, возлагать надежды на спецслужбы и придумывать им все новые и новые бонусы ради сохранения лояльности. Такое мнение высказала российский журналист Евгения Альбац.

«(Путин) страдает тем, что я называю синдромом стареющего генсека. Все генсеки советской власти, когда они старели или слабели как руководители, как было в случае Горбачева, они окружали себя чекистами, полагали, что это их спасет от переворота… Путин всю власть вложил в силовиков, в это свое чекистское окружение», — объяснила журналист в эфире «Эхо Москвы».

Усиление силовиков сделало Путина зависимым от них, считает Альбац. «Путин очевидно побаивается и своих телохранителей. Неслучайно он их все время меняет… Все время задабривает различными коврижками. То он их отправляет губернаторами, то на всякие росгвардии. То есть другими словами, он все время вынужден с этими людьми расплачиваться за то, чтобы они сохранили лояльность… Если бы это касалось какого-то даже олигарха — ну бог с ними. Но когда это касается президента РФ, то это те риски, которые стоят непосредственно перед нами», — добавила Альбац.

Напомним, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин сделал прогноз, что агрессивная политика России не изменится, пока у власти Путин и ФСБ. А политэксперт Андрей Окара называет нынешнее ФСБ в России «новым дворянством».

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Синдром стареющего генсека: в России бьют тревогу из-за Путина

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