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Во Львове домашний тиран сломал ногу полицейскому
Инцидент произошел во Львове в среду, 18 декабря. На оперативную линию «102» к правоохранителям поступила информация о домашнем насилии в квартире дома, расположенного на улице Бортнянского. Напомним, недавно в Ровно мужчина зверски избил жену и шестимесячного сына.)
Как сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области, по указанному адресу выехала мобильная группа полиции по реагированию на факты совершения домашнего насилия. На месте выяснилось, что пьяный 27-летний хозяин квартиры бьет свою жену.
— Мужчина вел себя агрессивно, на замечания не реагировал, нанес капитану полиции мобильной группы удар ногой. Позже медики диагностировали у офицера перелом ноги, — уточнили в главке полиции.
Дебошир задержан. Зализничный районный отдел полиции Львова открыл уголовное производство по статье «Насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове трое местных жителей напали на полицейского и ранили его из карабина — мужчинам сообщено о подозрении.
А в Днепропетровской области при задержании патрульными нетрезвого водителя тот попытался сбежать от правоохранителей и ударил одного из них.
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