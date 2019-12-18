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Происшествия

Во Львове домашний тиран сломал ногу полицейскому

15:38 18 декабря 2019 36
кулак
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Инцидент произошел во Львове в среду, 18 декабря. На оперативную линию «102» к правоохранителям поступила информация о домашнем насилии в квартире дома, расположенного на улице Бортнянского. Напомним, недавно в Ровно мужчина зверски избил жену и шестимесячного сына.)

Как сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области, по указанному адресу выехала мобильная группа полиции по реагированию на факты совершения домашнего насилия. На месте выяснилось, что пьяный 27-летний хозяин квартиры бьет свою жену.

— Мужчина вел себя агрессивно, на замечания не реагировал, нанес капитану полиции мобильной группы удар ногой. Позже медики диагностировали у офицера перелом ноги, — уточнили в главке полиции.

Дебошир задержан. Зализничный районный отдел полиции Львова открыл уголовное производство по статье «Насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов», которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове трое местных жителей напали на полицейского и ранили его из карабина — мужчинам сообщено о подозрении.

А в Днепропетровской области при задержании патрульными нетрезвого водителя тот попытался сбежать от правоохранителей и ударил одного из них.

«ФАКТЫ» писали также об инциденте в Житомирской области: участник ДТП набросился с кулаками на полицейских, которые отрабатывали информацию об аварии.

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