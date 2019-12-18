В СИЗО Кропивницкого после бунта ввели особый режим (фото)

Происшествия

После беспорядков в Кропивницком следственном изоляторе (СИЗО) сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) совместно с силовиками Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС провели в учреждении специальные мероприятия для обеспечения правопорядка. Об этом в своем Facebook сообщил глава ГУИС Василий Коробко.

В камерах были проведены обыски, а у арестованных изъяли запрещенные предметы.

«Все фигуранты находятся в своих камерах», — констатировал Коробко.

Группа лиц, которая пыталась дестабилизировать обстановку, была изолирована от других арестованных, в настоящее время с ними проводятся следственные действия.

Кроме того, так называемый «смотрящий» за учреждением, заключенный М. был передан Национальной полиции.

После бунта в СИЗО ввели особый режим. Он предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также запрет свиданий и принятие посылок и передач.

Ранее сообщалось, что заключенные избили женщину-психолога. Персоналу изолятора пришлось укрыться в административном здании.

Поводом для бунта стало то, что некоторых сокамерников вывозили для проведения следственных действий, а затем они не возвращались в изолятор.

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