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В СИЗО Кропивницкого после бунта ввели особый режим (фото)
После беспорядков в Кропивницком следственном изоляторе (СИЗО) сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) совместно с силовиками Национальной гвардии, Национальной полиции и ГСЧС провели в учреждении специальные мероприятия для обеспечения правопорядка. Об этом в своем Facebook сообщил глава ГУИС Василий Коробко.
В камерах были проведены обыски, а у арестованных изъяли запрещенные предметы.
«Все фигуранты находятся в своих камерах», — констатировал Коробко.
Группа лиц, которая пыталась дестабилизировать обстановку, была изолирована от других арестованных, в настоящее время с ними проводятся следственные действия.
Кроме того, так называемый «смотрящий» за учреждением, заключенный М. был передан Национальной полиции.
После бунта в СИЗО ввели особый режим. Он предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также запрет свиданий и принятие посылок и передач.
Ранее сообщалось, что заключенные избили женщину-психолога. Персоналу изолятора пришлось укрыться в административном здании.
Поводом для бунта стало то, что некоторых сокамерников вывозили для проведения следственных действий, а затем они не возвращались в изолятор.
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