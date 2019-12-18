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«Сам ковырял»: Басков сделал очень интимное признание (видео)
Популярный российский артист Николай Басков, который обидел Олю Полякову, сделал несколько интимных признаний.
Откровенничал артист в программе «Было-не было» в эфире «Love радио».
«Я занимался любовью по телефону и видеосвязи, повторял все, что увидел в видео для взрослых, примерял женское белье, удовлетворял себя в гостинице, совершал неприличное ради карьеры», — признался певец.
Он также рассказал, что делал интимную стрижку, но стилиста не вызывал. «Сам ковырял там что-то», — отметил Басков, вызвав смех в студии.
Напомним, недавно Николай Басков и Игорь Крутой устроили потасовку в аэропорту в Минске.
Также напомним, что ранее интимными подробностями поделилась Настя Каменских: она рассказала о сексе с Потапом.
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