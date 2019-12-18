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В СБУ назвали количество узников боевиков "ДНР" и "ЛНР"
На оккупированных территориях Донбасса в плену у боевиков находятся 250 заложников. Ранее на саммите «нормандской четверки» в Париже Трехсторонней контактной группе в Минске было дано поручение проработать вопрос освобождения и обмена заложников до конца года.
Как передает «Радио Свобода», такими данными по состоянию на 16 декабря 2019 года располагают в Службе безопасности Украины.
«По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек», — заявили в СБУ.
Издание напоминает, что в конце октября этого года в СБУ заявляли о 245 людях, незаконно лишенных свободы в ОРДЛО.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что 18 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) должны уточнить дату прекращения огня на Донбассе и согласовать списки для обмена удерживаемыми лицами.
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