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Украина

В СБУ назвали количество узников боевиков "ДНР" и "ЛНР"

16:04 18 декабря 2019 153
Узник
Инф. «ФАКТОВ»

На оккупированных территориях Донбасса в плену у боевиков находятся 250 заложников. Ранее на саммите «нормандской четверки» в Париже Трехсторонней контактной группе в Минске было дано поручение проработать вопрос освобождения и обмена заложников до конца года.

Как передает «Радио Свобода», такими данными по состоянию на 16 декабря 2019 года располагают в Службе безопасности Украины.

«По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек», — заявили в СБУ.

Издание напоминает, что в конце октября этого года в СБУ заявляли о 245 людях, незаконно лишенных свободы в ОРДЛО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что 18 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) должны уточнить дату прекращения огня на Донбассе и согласовать списки для обмена удерживаемыми лицами.

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