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Как две капли: сестра покойной Жанны Фриске полностью скопировала ее образ (фото)
Младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья, резко отреагировавшая на интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак, вновь решила вернуться в шоу-бизнес. Она записала песню «Белая черемуха» с бывшим солистом некогда популярной группы «Турбомода» Александром Поповым.
Когда Наталья появилась на презентации, гости ахнули: «Перед ними настоящая Жанна!». Ее сестра полностью скопировала образ из клипа «Ла ла ла». Фриске-младшая накрутила кудри, сделала макияж, как у Жанны, и подобрала наряд в ее стилистике. Наталья исполнила в караоке песню сестры и поразила абсолютным сходством: тот же голос, мимика, интонации, манеры и образ.
Напомним, в 2007 году Наталья заменила Жанну в группе «Блестящие», когда та ушла строить сольную карьеру. Но продержалась в популярном коллективе всего три месяца. Фриске-младшая долго искала себя, сейчас она является мастером перманентного макияжа, делает клиентам пудровые брови и губы. Зиму она предпочитает проводить на Шри-Ланке, где у нее есть бар.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что отец Жанны Фриске Владимир Борисович обвинил Шепелева в расточительстве. Он считает, что телеведущий тратит деньги от наследства покойной певицы.
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