Тщательно готовился к смерти Жанны: сестра Фриске шокировала обвинением в адрес Шепелева (видео)

Шоу-бизнес

Семья покойной Жанны Фриске крайне возмущена интервью ее бывшего мужа Дмитрия Шепелева Ксеннии Собчак, в котором он обвинил отца певицы в нападении, снятии денег со счетов и обмане. На слова телеведущего отреагировала младшая сестра Жанны Наталья Фриске. Она дала откровенное интервью в программе «Звезды сошлись», в котором опровергла слова Шепелева и шокировала обвинениями в его адрес.

Наталья уверяет, что это Дмитрий снял все деньги, оформив доверенность Жанны, когда та уже был в коме.

«Жанна лежала в Германии, и нам продюсер Жаннин звонил со словами — что вы делаете, заберите у него карты! А он просто по 20 миллионов чуть ли не через неделю вот так снимал», — сказала Наталья и добавила, что Дмитрий готовился к смерти певицы: «Он готовился к Жанниной смерти очень тщательно. Подготавливал себе мягкое местечко. Все карточки от Жанниных счетов были у него», — сказала Наталья.

В подтверждение своих слов она обещает предъявить необходимые документы. Спорить с Шепелевым она не намерена, считает это бесполезным.

«Пусть говорит все, что он хочет. Просто я знаю нашу правду. Просто все молчат», — неоднозначно сказала Наталья ведущей Лере Кудрявцевой, которая ранее грозила также раскрыть секрет Шепелева, но так и не сделала этого.

Сестра Фриске также опровергла то, что у Жанны были плохие отношения с отцом. Она уверяет, что они созванивались почти каждый день. А когда дочь болела, Владимир все время был рядом, а Дмитрий занимался своими делами.

«Он не находился рядом с Жанной, когда она была в коме. Уезжал по своим делам. Это полный бред, что Жанна не общалась с отцом, у них всегда были теплые отношения», — сказала Наталья.

Она также обвиняет Дмитрия в том, что он не позволяет им видеться с Платоном. Ранее они совершали попытки наладить контакт, но Шепелев якобы сделал все возможное, чтобы общения не было, оградил сына охраной. По ее словам, отец никогда не угрожал Шепелеву пистолетом и не ходил на свидания с Платоном, время которых определил суд — по полтора часа два раза в месяц.

«Мы с мамой вдвоем ходили на свидание с Платоном. Там была крохотная комнатушка метра три, не больше. Причем, в этой комнатушке, кроме Платона, меня, мамы и Дмитрия, находились еще шесть его охранников. На выходе из дома было еще человек десять охраны», — рассказала Наталья.

Напомним, интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак взорвало сеть. Телеведущий сделал несколько громких заявлений. В частности, заявил о том, что это родные Жанны сняли деньги с ее счетов и с благотворительного счета Росфонда, на который были перечислены средства на лечение Жанны, собранные Первым каналом.

«Часть из них мы действительно потратили на лечение. Все остальные лежали на ее счету. За каждую потраченную в медицинских целях (и только в медицинских) копейку мы отчитывались и отправляли справки, чеки и прочее. Жанны не стало и, когда пришел момент распределения наследства у нотариуса, мы узнали, что на ее личных счетах — ноль. И на счете Русфонда, где был 21 млн рублей, — тоже ноль», — рассказывал Шепелев. По его словам, средства исчезли за несколько дней до смерти Жанны.

Ему пришлось погасить свою часть и часть долга Платона из своего кармана, также выплатить стоимость доли наследства их дома.

«Они говорили: „Нам ничего не надо, у нас все есть. Мы все записываем на ребенка, квартира — ребенку, дом — ребенку“. Я выкупаю долю в нашем доме с Жанной, оформляю ее на нас. Но перед тем, как это сделать, я вижу, что эта доля оформлена на самом деле не на ребенка. А на бабушку и дедушку. Это не про любовь! Это про жадность, воровство и подлость! Вот о чем эта история», — уверяет Шепелев.

В свою очередь отец Жанны Фриске Владимир обвиняет в воровстве бывшего зятя, уверяет, что тот живет за счет наследства Жанны, оставленного Платону.

«После смерти дочери мы продали ее квартиру в Майами. Сумма сделки составила 470 758 долларов. По закону ее нужно было поделить между родителями владелицы и Шепелевым — как официальным опекуном ее сына. Однако мы с женой Ольгой отказались от доли в пользу внука, но с жестким условием, что деньги никто трогать не будет до 18-летия Платона. Вы сами понимаете — курс каждый год растет, плюс доход в виде процентов. В общем, к тому времени парень бы спокойно купил не только квартиру, но и машину, и даже дом…», — рассказал Владимир Борисович изданию «СтарХит».

По его мнению, Шепелев живет за счет средств от продажи квартиры Жанны. Говорит, что у него имеются документы, подтверждающие списание денег со счетов.

«Шепелев обвиняет нас во всех смертных грехах, хотя сам растрачивает наследство Платона. За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные? За поступление, так называемую прописку, внес еще 467 тысяч рублей. Медицинское обследование стоило 42 тысячи. Школьная форма — 20 тысяч. Откуда подобные цены? Мои юристы предполагают, что часть он кладет себе в карман», — говорит Владимир Фриске.

Напомним, его страшно возмутило интервью Шепелева. «Чтоб он сдох», — в сердцах отреагировал на слова бывшего зятя отец Жанны Фриске.

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