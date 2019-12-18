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- 10:01 Полмиллиона за школу: отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в расточительстве
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Полмиллиона за школу: отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в расточительстве
Откровенное интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак вызвало бурю негодования у семьи покойной певицы Жанны Фриске. На слова бывшего зятя резко отреагировала сестра артистки, гневное интервью дал и отец Владимир Борисович.
Он продолжает стоять на своем и обрушился на Шепелева с очередной порцией обвинений. Он утверждает, что телеведущий разбазаривает наследство Жанны и живет на слишком широкую ногу на деньги, которыми после совершеннолетия мог бы воспользоваться сын Дмитрия и Жанны Платон.
Так мужчина посчитал, что только за начальную школу Шепелев выложил 1,5 миллиона рублей, что составляет примерно 564 тысяче гривен. Вступительный взнос в учебное заведение обошелся почти в 200 тысяч гривен, а школьная форма — 7,5 тысяч. Кроме того, Владимир Фриске заявил, что Шепелев слишком много денег тратит на отдых за границей. Он считает, что телеведущий живет за счет денег, полученных от продажи квартиры Жанны в США.
Дмитрий на обвинения несостоявшегося тестя не реагирует. Он счастлив в новых отношениях. Уже три года живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Говорят, пара готовится к свадьбе.
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