23.27 / 23.50 25.83 / 26.21
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Полмиллиона за школу: отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в расточительстве

10:01 18 декабря 2019 244
Жанна Фриске с отцом
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Откровенное интервью Дмитрия Шепелева Ксении Собчак вызвало бурю негодования у семьи покойной певицы Жанны Фриске. На слова бывшего зятя резко отреагировала сестра артистки, гневное интервью дал и отец Владимир Борисович.

Он продолжает стоять на своем и обрушился на Шепелева с очередной порцией обвинений. Он утверждает, что телеведущий разбазаривает наследство Жанны и живет на слишком широкую ногу на деньги, которыми после совершеннолетия мог бы воспользоваться сын Дмитрия и Жанны Платон.

Так мужчина посчитал, что только за начальную школу Шепелев выложил 1,5 миллиона рублей, что составляет примерно 564 тысяче гривен. Вступительный взнос в учебное заведение обошелся почти в 200 тысяч гривен, а школьная форма — 7,5 тысяч. Кроме того, Владимир Фриске заявил, что Шепелев слишком много денег тратит на отдых за границей. Он считает, что телеведущий живет за счет денег, полученных от продажи квартиры Жанны в США.

Дмитрий на обвинения несостоявшегося тестя не реагирует. Он счастлив в новых отношениях. Уже три года живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Говорят, пара готовится к свадьбе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Уильям

«Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча (видео)

Собаки и скелет ихтиозавра

Собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра (фото)

Васильев

Вслед за "Митяем": в "Сваты" возвращается актер Васильев, герой которого "умер" в четвертом сезоне

отец зеленского

"Ему это президентство до одного места": отец Зеленского назвал избирателей "биомассой" и удивил откровениями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер