Звезда "Дизель Шоу" стала солисткой группы ТИК (видео)

Шоу-бизнес

Популярная группа ТИК, солист которой Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов, перед новогодними праздниками порадовала поклонников новой работой. Коллектив выпустил веселый клип «Новий рік», в котором сыграла звезда «Дизель Шоу» Яна Глущенко.

По сюжету, продюсер группы Олег Збаращук, он же реальный муж Яны, решает кардинально обновить коллектив, который выступает уже 14 лет, и объявляет кастинг на нового солиста. Главной претенденткой оказывается сексапильная блондинка, заявившаяся на площадку в розовом платье с очень глубоким декольте.

Бронюку идея продюсера явно пришлась не по душе. «Подожди, а при чем здесь твоя жена Яна?» — возмущался Виктор. «В первую очередь она артистка», — многозначительно ответил Збаращук.

Кстати, ранее Яна уже снималась в клипе группы ТИК, она сыграла главную роль в клипе «АЛЬО-НА!».

На днях порадовала поклонников новой работой и Оля Полякова. Она выпустила ироничное видео «Ночная жрица».

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