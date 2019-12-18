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Шоу-бизнес

Звезда "Дизель Шоу" стала солисткой группы ТИК (видео)

18:12 18 декабря 2019 279
Яна Глущенко
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная группа ТИК, солист которой Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов, перед новогодними праздниками порадовала поклонников новой работой. Коллектив выпустил веселый клип «Новий рік», в котором сыграла звезда «Дизель Шоу» Яна Глущенко.

По сюжету, продюсер группы Олег Збаращук, он же реальный муж Яны, решает кардинально обновить коллектив, который выступает уже 14 лет, и объявляет кастинг на нового солиста. Главной претенденткой оказывается сексапильная блондинка, заявившаяся на площадку в розовом платье с очень глубоким декольте.

Бронюку идея продюсера явно пришлась не по душе. «Подожди, а при чем здесь твоя жена Яна?» — возмущался Виктор. «В первую очередь она артистка», — многозначительно ответил Збаращук.

Кстати, ранее Яна уже снималась в клипе группы ТИК, она сыграла главную роль в клипе «АЛЬО-НА!».

На днях порадовала поклонников новой работой и Оля Полякова. Она выпустила ироничное видео «Ночная жрица».

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