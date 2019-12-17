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Стройняшка Оля Полякова превратилась в ночную жрицу (видео)
Популярная певица Оля Полякова, рассказавшая ранее, почему не выступает в России, порадовала поклонников новой эпатажной работой. Перед новогодними праздниками артистка представила клип «Ночная жрица».
В новом видеоролике певица раскрывает правду о современных королевах, которые после полуночи превращаются в ночных жриц. И за 4 минуты демонстрирует все слабости тонкой женской натуры в неравной битве с открытым холодильником после полуночи.
В ироничном клипе снялись участники и победители «Лиги Смеха», где Оля выступает тренером. Главные роли сыграли Марк Куцевалов («Призрачный Гонщик»), Виктор Розовый и Станислав Антипов («Загорецька Людмила Степанівна»), Ирина Карабач и Анастасия Ткаченко.
Режиссёрами нового видео выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.
Ранее Оля Полякова в откровенном интервью впервые раскрыла неизвестные детали своей биографии, рассказала о домогательствах известного продюсера и закулисных подробностях шоу-бизнеса.
Ранее Полякова вместе с Потапом и Олегом Винников выпустила зажигательный клип «Свят! Свят! Свят!».
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