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В полиции показали мужчину, устроившего взрыв во дворе дома предпринимателя под Киевом (фото)
В среду, 18 декабря, в селе Большая Салтановка Васильковского района Киевской области произошел взрыв. Неизвестный бросил во двор местного бизнесмена взрывное устройство.
Пресс-служба Нацполиции Киевской области сообщает, что были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате бойцы «Корда» и оперативники задержали подозреваемого.
Установлено, что 46-летний житель Киева уже неоднократно имел проблемы с законом. Несколько лет он работал на строительстве в Васильковском районе и посчитал, что работодатель не полностью рассчитался с ним. Работодатель эти требования отверг, тогда мужчина бросил в его двор гранату РГД. Ее осколки направили на экспертизу.
Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области взрывное устройство сработало во дворе дома ректора ТНЭУ Андрея Крисоватого.
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