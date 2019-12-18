23.24 / 23.47 25.79 / 26.17
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Снайпер боевиков убил мужчину в Марьинке: военные раскрыли подробности

18:40 18 декабря 2019 11
Марьинка
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские военные раскрыли шокирующие обстоятельства гибели гражданского жителя в Марьинке 18 декабря.

По словам представителя Вооруженных Сил Украины Алины Демченко в комментарии 5 каналу, когда начался обстрел гражданского сектора, мужчина 1962 года рождения находился в собственном дворе. Он попытался добраться до убежища, однако не успел.

Пуля снайпера прошила спину человека и прошла через живот. Помочь ему было уже невозможно.

«Еще какое-то время тело нельзя было забрать, поскольку работал снайпер», — акцентировали внимание военные.

Напомним, в ноябре Украину обязали выплатить миллион за погибшего на Донбассе мирного жителя поселка Широкино под Мариуполем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Васильев

Вслед за "Митяем": в "Сваты" возвращается актер Васильев, герой которого "умер" в четвертом сезоне

Собаки и скелет ихтиозавра

Собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям

«Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча (видео)

Высоковольтная опора

В Донецке закрывают завод и выбрасывают на улицу его работников

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер