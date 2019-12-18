- 18:45 День святого Николая: на Софийской площади в Киеве зажгут главную елку страны
- 18:43 День святого Николая: чего нельзя делать и как отметить праздник
- 18:40 Снайпер боевиков убил мужчину в Марьинке: военные раскрыли подробности
- 18:28 В полиции показали мужчину, устроившего взрыв во дворе дома предпринимателя под Киевом
- 18:15 Выбивали зубы и заставляли прыгать с четвертого этажа: уволенные за пытки полицейские снова истязали задержанных
- 18:12 Звезда "Дизель Шоу" стала солисткой группы ТИК
- 17:59 В Запорожье водитель умер прямо за рулем маршрутки: детали жуткого происшествия
- 17:47 В Украине введут электронные студенческие билеты: когда это произойдет
- 17:32 В Одессе подожгли магазин депутата облсовета
- 17:25 Стычки под Радой: число пострадавших резко увеличилось
- 17:04 «Откуда взять деньги?»: Зеленский высказался о повышении пенсий
- 16:56 Суд принял новое решение по экс-нардепу Пашинскому
Снайпер боевиков убил мужчину в Марьинке: военные раскрыли подробности
Украинские военные раскрыли шокирующие обстоятельства гибели гражданского жителя в Марьинке 18 декабря.
По словам представителя Вооруженных Сил Украины Алины Демченко в комментарии 5 каналу, когда начался обстрел гражданского сектора, мужчина 1962 года рождения находился в собственном дворе. Он попытался добраться до убежища, однако не успел.
Пуля снайпера прошила спину человека и прошла через живот. Помочь ему было уже невозможно.
«Еще какое-то время тело нельзя было забрать, поскольку работал снайпер», — акцентировали внимание военные.
Напомним, в ноябре Украину обязали выплатить миллион за погибшего на Донбассе мирного жителя поселка Широкино под Мариуполем.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.