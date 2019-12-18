Снайпер боевиков убил мужчину в Марьинке: военные раскрыли подробности

Украина

Украинские военные раскрыли шокирующие обстоятельства гибели гражданского жителя в Марьинке 18 декабря.

По словам представителя Вооруженных Сил Украины Алины Демченко в комментарии 5 каналу, когда начался обстрел гражданского сектора, мужчина 1962 года рождения находился в собственном дворе. Он попытался добраться до убежища, однако не успел.

Пуля снайпера прошила спину человека и прошла через живот. Помочь ему было уже невозможно.

«Еще какое-то время тело нельзя было забрать, поскольку работал снайпер», — акцентировали внимание военные.

Напомним, в ноябре Украину обязали выплатить миллион за погибшего на Донбассе мирного жителя поселка Широкино под Мариуполем.

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