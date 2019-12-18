Украина

На Донбассе под обстрелом боевиков погиб мирный житель

Около полудня в среду, 18 декабря, в прифронтовой Марьинке (Донецкая область) погиб местный житель, который попал под обстрел боевиков. Ранее боевики устроили мощный обстрел Марьинки — в район элеватора прилетело порядка десяти снарядов или артиллерийских мин.

Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, военнослужащие оперативно организовали эвакуацию раненого из-под обстрела, однако спасти его не удалось — мужчина умер по дороге в больницу.

«Эта гибель мирного жителя в Марьинке в очередной раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса», — говорится в сообщении штаба ООС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий — старший солдат 28-й бригады Василий Лисицын.



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