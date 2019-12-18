Общество и люди

День святого Николая: на Софийской площади в Киеве зажгут главную елку страны (фото)

— Надеемся, культурная программа празднования принесет удовольствие всем, — говорит организатор проекта «Новый год 2020» и руководитель «FolkUkraine» Игорь Добруцкий. — Тематика новогодних праздников на Софийской площади — волшебная история о «Щелкунчике». В украшении площади много яркой иллюминации, преобладает красный, зеленый, золотой цвета.

19 декабря перед зажжением главной елки в 18:00 начнется карнавальный парад от Национальной оперы Украины. Святой Николай с театрализованной группой помощников (они в костюмах персонажей «Щелкунчика») и детьми направится к Софийской площади, чтобы принять участие в церемонии зажжения почти 32-метровой елки. В 19:00 она засияет волшебными огнями иллюминации белых теплых оттенков, чтобы видно было игрушки. На дереве развесили 5-километровую гирлянду и более тысячи игрушек.

С 19 декабря на Софийской площади запланированы ежедневные концерты в режиме нон-стоп. По будням концерты продолжатся до 22:00, в выходные — до 23:00. Праздничные выступления известных исполнителей на большой сцене пройдут 20, 21, 27, 28 декабря, а также 1, 2, 3, 4, 10, 11 января.

19 декабря в 19:45 для гостей даст концерт группа Druga Rika. Вести праздничную программу будут Владимир Андриевский и Андрей Рудый.

В 18:00 19 декабря зажгут елку на Контрактовой площади, где разместится резиденция святого Николая. Здесь елка пониже главной, хотя тоже собрана из отдельных сосен, только убрана в этническом стиле игрушками по образцу опишнянских музейных экспонатов: кашники, макитры, глечики, «гарбузики», барыльца, игрушки-свистульки в форме коня, всадника, петушка, козла, оленя…

В этом зимнем городке празднование пройдет в народных традициях: ярмарка, гулянья, стрит-арт, колоритные арт-объекты. Елка на Контрактовой площади будет радовать гостей до 19 января.

Напомним, в Киеве на Певческом поле проходит фестиваль китайских фонарей, в парке имени Тараса Шевченко работает каток. В морозы планируют открыть ледовые площадки на Харьковском шоссе, 178-а, 174-а, на улицах Севастопольской, 19, Шалетт, 6, Жмаченко, 7.

К новогодним праздникам муниципальные театры подготовили восемь премьер, планируют показать более 430 тематических спектаклей, а в коммунальных кинотеатрах — комедию «Приключения S Николая» и фильм «Только чудо». В День святого Николая новогодние мероприятия пройдут в детсадах и школах, домах культуры, библиотеках.

19 декабря елки торжественно зажгут во всех столичных районах:

в Голосеевском — в 17:00 в Голосеевском парке культуры и отдыха имени М. Рыльского, в 16:30 состоится парад помощников святого Николая, детская театрализованная программа;

в Дарницком две елки — 19 декабря в 19:00 в Парке имени воинов-интернационалистов (улица Вербицкого) покажут праздничное представление театра «Колоритмы», а 20 декабря в 18:00 — на площади возле Дворца культуры «Дарница»;

в Деснянском — с 16:00 до 19:00 елка и новогодний хит-парад звезд возле райадминистрации (на улице Маяковского, 29), а с 15:00 до 16:30 — концерт на площади возле кинотеатра «Киото» (улица Милютенко, 19);

в Днепровском — в 16:00 в Парке культуры и отдыха «Победа» (бульвар Перова, 2), а на базе станции юных техников (улица Кибальчича, 12а) откроется выставка-конкурс новогодне-рождественских композиций «Елка New Style»;

в Оболонском — в 16:00 зажгут елку возле администрации, а в помещении (улица Маршала Тимошенко, 16, 1-й этаж) с 19 по 29 декабря заработает резиденция святого Николая;

в Печерском — в 17:30 возле Арки дружбы народов зажгут елку со спецэффектами и подготовили культурную программу в Центральном парке культуры и отдыха, где найдется развлечение на любой вкус (концепция — сказки народов мира);

в Подольском — кроме елки на Контрактовой площади, в День святого Николая в сквере на улице Василя Порика, 9 покажут новогоднюю сказку;

в Святошинском — в 16:00 впервые зажгут елку в парке «Интернациональный» (проспект Леся Курбаса, 10ж), предусмотрено выступление актеров театра-студии «Колоритмы» (театрализованное действо, развлечения с колдовством), концерт воспитанников Киевской детской школы искусств (улица Ф. Пушиной, 6), в Киевской художественной школе № 5 — выставка учащихся начальных классов «Сказочная зима»;

в Соломенском — зажгут елку в 16:00 в парке имени Островского, запланирован праздничный концерт, детские развлечения. В 15:00 во Дворце творчества детей и юношества (улица Генерала Воробьева, 15) — театрализованный праздник, в 16:00 — концерт в Центре детского и юношеского творчества (улица Героев Севастополя, 35);

в Шевченковском — праздничная программа с зажжением елки стартует в 16:00 в парке имени Тараса Шевченко, открывается выставка «Традиции украинского Рождества» в Национальном музее литературы Украины (улица Б. Хмельницкого, 11).



В период массовых мероприятий на Софийской площади 19, 24, 31 декабря, 1 и 7 января ограничат (закроют) вход на станцию метро «Золотые ворота».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на время праздников вводятся некоторые ограничения для транспорта.

19 декабря запретят движение транспорта вдоль улицы Владимирской с 17:00 до 19:00 — от дома № 51/53 до улицы Софийской; с 16:00 до 22:00 — до дома № 23 на улице Софийской до переулка Рыльского и вдоль Владимирского проезда.

До 26 января закрыт Владимирский проезд (от Малой Житомирской до Михайловской площади).

Зато движение по Крещатику на новогодний период продолжается в выходные и праздничные дни.

На время празднований изменится движение ряда маршрутов общественного транспорта (детали обещают сообщить позже).

В новогоднюю ночь столичный фуникулер будет непрерывно возить пассажиров, продлят на три часа работу подземки, а также наземного транспорта (который проходит возле станций метро).

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