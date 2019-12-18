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Мир

Бабченко заявил, что его выдворили из Израиля

19:27 18 декабря 2019 356
Аркадий Бабченко
Инф. «ФАКТОВ»

Известного журналиста Аркадия Бабченко депортировали из Израиля. Ранее в этой стране у него возникли проблемы с работой. О том, что он покидает Израиль, Аркадий Бабченко сообщил в своем Facebook.

«Когда жизнь опередила мечту. И мем стал реальностью. А меня-таки выдворили из Израиля», — написал Аркадий Бабченко.

Он рассказал и о том, почему не мог работать в Израиле.

«Казалось бы, стандартная процедура. Пока подаешь документы — нет вида на жительство — нет вида, нет разрешения на работу — нет разрешения, нет работы. Что тут в принципе можно обсуждать?» — написал журналист.

«Ну и как мы видим, запрет на работу и угроза депортацией закончилась тем, что меня таки выдворили из Израиля», — подвел итог Бабченко.

Ранее сообщалось, что российский журналист в ноябре 2019 года покинул Украину.

Фото: 5 канал

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