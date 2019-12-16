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"Запрещено работать под угрозой депортации": уехавший в Израиль Бабченко оказался без работы и просит о помощи
Российский журналист Аркадий Бабченко, который в ноябре покинул Украину, пожаловался на невозможность работать в Израиле и попросил помощи у своих подписчиков.
«Вообще, конечно, странные ощущения, когда тебе официально запрещено работать. Под угрозой депортации, Карл. Ах ты сука, ты что, на работу ходил? Давай его в самолет и в Мордор, пацаны. Пока нет разрешения на работу, нельзя заниматься никакой трудовой деятельностью, приносящей доход. Казалось бы. Ребят. Я журналист. Я ваши рабочие места отнимать не буду никаким боком. Ровно наоборот», — написал он в Facebook.
Журналист назвал «вершиной своей профессиональной деятельности» «лежание на диване и ничего не деланье».
«Кто еще взбирался так высоко по карьерной лестнице? Блин, да я сорок два года к этому шел», — поиздевался над собой Бабченко.
Напомним, Бабченко покинул Украину, выполнив свое обещание о том, что уедет, если к власти придет Владимир Зеленский. В интервью «ФАКТАМ» журналист высказал мнение о том, что в Украине может начаться третий Майдан, который будет жестоким и кровавым.
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