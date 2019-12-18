Стиль жизни

Раков ждет ссора, а Тельцов — нехватка денег: гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака

19 декабря — хороший день для одиночек и не очень — для коллективов.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака.

Овен

Овны смогут добиться больших успехов, и получить за свой труд щедрую награду.

Звезды советуют: не забывайте о чувстве меры, занимаясь спортом или физическим трудом.

Телец

Подходящий день для того, чтобы полностью сконцентрироваться на личных проблемах, отстранившись от чужих дел.

Но и свои финансовые проблемы вам предстоит улаживать самостоятельно.

Близнецы

Вероятны интересные встречи и новые знакомства. Незапланированные покупки лучше не делать.

В разговорах с друзьями звезды советуют вам проявить скрытность.

Рак

Удачный день для коммерческой деятельности, изучения практических дисциплин и самостоятельной работы.

Возможен конфликт с близким человеком.

Лев

День благоприятен для практических дел. Ваш жизненный потенциал будет очень высок.

Рекомендуется избегать лишних нагрузок (особенно если вы рождены в августе).

Дева

Нужно быть очень осторожными с представителями противоположного пола.

Приятели могут в этот день использовать вас в своих интересах.

Весы

День для Весов будет не слишком удачным. Вам лучше не браться за решение сложных задач и нежелательно обсуждать важные вопросы.

Скорпион

Неплохой день для крупных покупок. Ваш жизненный потенциал высок, вам сегодня не стоит беспокоиться о здоровье.

Стрелец

Этот день хорошо подходит для личных встреч и для общения с влиятельными людьми.

Во второй половине дня у вас возможны небольшие неприятности.

Козерог

Потребности других людей (например, партнера по браку или начальника) в этот день наиболее важны.

Не забывайте считаться с самолюбием и привычками окружающих.

Водолей

У вас появятся интересные идеи, которые вы сможете реализовать при помощи родственников или друзей в ближайшее время.

Рыбы

На вашем пути может встретиться человек, который надолго станет вашей опорой и поддержкой.

Хорошего вам дня!

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