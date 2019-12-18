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Раков ждет ссора, а Тельцов — нехватка денег: гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака
19 декабря — хороший день для одиночек и не очень — для коллективов.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Овны смогут добиться больших успехов, и получить за свой труд щедрую награду.
Звезды советуют: не забывайте о чувстве меры, занимаясь спортом или физическим трудом.
Телец
Подходящий день для того, чтобы полностью сконцентрироваться на личных проблемах, отстранившись от чужих дел.
Но и свои финансовые проблемы вам предстоит улаживать самостоятельно.
Близнецы
Вероятны интересные встречи и новые знакомства. Незапланированные покупки лучше не делать.
В разговорах с друзьями звезды советуют вам проявить скрытность.
Рак
Удачный день для коммерческой деятельности, изучения практических дисциплин и самостоятельной работы.
Возможен конфликт с близким человеком.
Лев
День благоприятен для практических дел. Ваш жизненный потенциал будет очень высок.
Рекомендуется избегать лишних нагрузок (особенно если вы рождены в августе).
Дева
Нужно быть очень осторожными с представителями противоположного пола.
Приятели могут в этот день использовать вас в своих интересах.
Весы
День для Весов будет не слишком удачным. Вам лучше не браться за решение сложных задач и нежелательно обсуждать важные вопросы.
Скорпион
Неплохой день для крупных покупок. Ваш жизненный потенциал высок, вам сегодня не стоит беспокоиться о здоровье.
Стрелец
Этот день хорошо подходит для личных встреч и для общения с влиятельными людьми.
Во второй половине дня у вас возможны небольшие неприятности.
Козерог
Потребности других людей (например, партнера по браку или начальника) в этот день наиболее важны.
Не забывайте считаться с самолюбием и привычками окружающих.
Водолей
У вас появятся интересные идеи, которые вы сможете реализовать при помощи родственников или друзей в ближайшее время.
Рыбы
На вашем пути может встретиться человек, который надолго станет вашей опорой и поддержкой.
Хорошего вам дня!
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