Генассамблея ООН приняла важную резолюцию по Крыму

Украина

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. «За» проголосовали 65 стран, против — 23, сообщил пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Он напомнил, что перед этим Украине удалось провести в ООН еще одну «крымскую» резолюцию — о проблеме милитаризации аннексированного полуострова.

«Несмотря на значительное противодействие РФ, которое сводилось к открытым угрозам, Украине удалось провести в ООН два крайне важных документа — о проблеме милитаризации Крымского полуострова, а также о защите прав людей, которые вынуждены жить в условиях оккупации», — написал Николенко в соцсети.

Как сообщалось, в июне Европа продлила еще на год санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Торговые и финансовые ограничения будут действовать до 23 июня 2020 года.

После этого Украина сама ввела ограничительные меры в отношении в отношении 131 юридического лица за разрушение объектов культурного наследия на оккупированном полуострове, за осуществление теле- и радиовещание и за поставки материалов для оборонно-промышленного комплекса РФ.



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