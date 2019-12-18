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Украинцы больше верят в святого Николая, чем в Деда Мороза: опубликованы любопытные данные

21:15 18 декабря 2019 64
Украинцы больше верят в святого Николая, чем в Деда Мороза: опубликованы любопытные данные
Инф. «ФАКТОВ»

Социологи выяснили, что 50% украинцев верят в святого Николая, тогда как в Деда Мороза — 31%. Соответствующие данные соцопроса группа «Рейтинг» опубликовала 17 декабря. Ранее стало известно, какой будет погода на Рождество и Новый год.

Более того, по сравнению с 2018 годом количество респондентов, уверенных в реальности святого Николая увеличилось на 7 процентных пунктов.

Традиции дарить подарки близким ко Дню святого Николая придерживаются 76% опрошенных, при этом на западе Украины об этом заявили 90% опрошенных.

«В других регионах также значительная часть придерживаются этой традиции: в центре — 78%, на юге — 70%, на востоке — 64%. В большей степени поддерживают ее жители сел, женщины и более обеспеченные», — сообщили социологи в отчете.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, чего нельзя делать и как отмечать День святого Николая.

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