- 16:01 «Барселона» – «Реал»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 15:50 По указке из Кремля: главари "ДНР" и "ЛНР" вдруг захотели прямых переговоров с Зеленским
- 15:49 «Шляпу нужно проветривать»: сеть кипит из-за слов Боярского о роли женщины
- 15:49 "Нафтогаз" предупредил о появлении двойника: что об этом известно
- 15:48 К Новому году готовы: Катя Осадчая нарядила белоснежную елку
- 15:46 В ЕС разочаровались в реформе СБУ
- 15:44 Протесты против рынка земли: аграрии перекрыли трассу Киев – Одесса
- 15:36 "Колоссальная разница между поколениями": журналист рассказал, чем Зеленский отличался от других участников парижского саммита
- 15:31 Боялся, что ребенок сорвется вниз: полицейский раскрыл детали спасения 4-летнего мальчика в Киеве
- 15:28 Сколько киевлянам придется платить за обслуживание общедомового водомера?
- 15:26 "Современная больница — здоровый пациент“: люди, меняющие качество нашей жизни
- 15:23 "Верим в невиновность Антоненко": ССО сделали официальное заявление по "убийце" Шеремета
По указке из Кремля: главари "ДНР" и "ЛНР" вдруг захотели прямых переговоров с Зеленским
Кремлевские марионетки, главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник, провели 17 декабря совместный брифинг, на котором на голубом глазу заявили, что «руководство Украины должно начать согласовывать вопросы реализации Комплекса мер с республиками Донбасса или признать свою неспособность выполнять «Минск-2».
«У Киева сейчас стоит выбор: или приступить к согласованию с нами всех вопросов возобновления мира в рамках Комплекса мер, или открыто признать свою неспособность выполнить свои обязательства. И в этом случае Украине придется ответить за срыв Минских переговоров», — устроил истерику Пушилин.
Читайте также: Главарь «ДНР» Пушилин нашел причину, чтобы сорвать новый обмен пленными
Он заявил, что «при отсутствии прямых переговоров с представителями жителей „ДНР“ и „ЛНР“ прекращение войны невозможно». И добавил, что «ДНР» не свернет с пути интеграции с Российской Федерацией". А Пасечник сообщил, что Луганске скоро примут «закон о «госгранице» аналогичный дэнээровскому. В общем, оба персонажа озвучили очередную методичку из Кремля.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Сурков посетил в Москве съезд боевиков «Союза добровольцев Донбасса», где сделал несколько громких заявлений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...