Украина

По указке из Кремля: главари "ДНР" и "ЛНР" вдруг захотели прямых переговоров с Зеленским

Кремлевские марионетки, главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник, провели 17 декабря совместный брифинг, на котором на голубом глазу заявили, что «руководство Украины должно начать согласовывать вопросы реализации Комплекса мер с республиками Донбасса или признать свою неспособность выполнять «Минск-2».

«У Киева сейчас стоит выбор: или приступить к согласованию с нами всех вопросов возобновления мира в рамках Комплекса мер, или открыто признать свою неспособность выполнить свои обязательства. И в этом случае Украине придется ответить за срыв Минских переговоров», — устроил истерику Пушилин.

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Он заявил, что «при отсутствии прямых переговоров с представителями жителей „ДНР“ и „ЛНР“ прекращение войны невозможно». И добавил, что «ДНР» не свернет с пути интеграции с Российской Федерацией". А Пасечник сообщил, что Луганске скоро примут «закон о «госгранице» аналогичный дэнээровскому. В общем, оба персонажа озвучили очередную методичку из Кремля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Сурков посетил в Москве съезд боевиков «Союза добровольцев Донбасса», где сделал несколько громких заявлений.

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