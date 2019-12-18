Биатлон в Анси: онлайн-видеотрансляция мужского спринта

Спорт

В четверг, 19 декабря, во французском Анси мужской спринтерской гонкой стартует третий этап Кубка мира по биатлону.

На 10-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами с участием 103 спортсменов выйдут и пятеро украинцев. Наш чемпион мира Дмитрий Пидручный (на фото) будет соревноваться под 1-м стартовым номером, Артем Прима — под 26-м, Антон Дудченко — 40-м, Руслан Ткаленко — 54-м, а Артем Тищенко — 92-м.

В прямой трансляции спринтерскую гонку (начало — в 15:15 по киевскому времени) можно будет смотреть на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Также соревнования покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспорт», «Матч ТВ» и «Беларусь 5».

Отметим, что этап Кубка мира в Анси продолжится в пятницу, 20 декабря, женской спринтерской гонкой на 7,5 км.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужская сборная Украины провалила эстафету в Хохфильцене, заняв лишь 11-е место.

Фото biathlon.com.ua

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